“¿Estás bien?”: Francisco Kaminski se enteró y reaccionó EN VIVO al compromiso de Camila Andrade y Jorge Yunge

“Igual le duele al Kami”, aseguró Adriana Barrientos, quien le contó los hechos al comunicador.

Este miércoles, Francisco Kaminski se enteró y reaccionó en vivo a la noticia del compromiso entre Camila Andrade y su pareja, Jorge Yunge.

Adriana Barrientos le contó la noticia del matrimonio de su expareja y él contestó sin problemas.





¿Qué dijo Francisco Kaminski sobre el compromiso de Camila Andrade?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Adriana leyó los mensajes que le envió a Francisco Kaminski y expuso que esta es “una noticia que al Kami, yo creo que mucho no le interesa”.

La panelista escribió: “¿Tú estás bien? A la Camila le saltó la liebre”, aludiendo a que fue un anuncio sorpresivo.

El comunicador marcó el mensaje y contestó: “¿Sí? Qué bueno”, mientras que Adriana confesó: “Igual le duele al Kami que la Camila se case”.

Acto seguido, Barrientos le preguntó si seguía en una relación con Stephanie Finney, a lo que Francisco contestó: “Sí, amiga. Sigo pololeando”.

Finalmente, Adriana le preguntó si existen posibilidades de matrimonio con su pareja, pero Kaminski no respondió más.