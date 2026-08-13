Nueve exlíderes de organizaciones criminales: Quiénes son los reos trasladados a cárcel de Talca

El recinto penal “La Laguna”, considerada una de las cárceles “más modernas de Sudamérica”, recibirá la reubicación de alrededor de 687 personas privadas de libertad.

La madrugada de este jueves comenzó el traslado de un centenar de reos desde Santiago hasta el Complejo Penitenciario “La Laguna”, ubicado en Talca, en la región del Maule.

En total, el operativo incluye la reubicación de 298 internos, algunos provenientes de las regiones Metropolitana y de Valparaíso, así como a nivel interno de la región desde Cauquenes a Talca.

Aunque por motivos de seguridad el listado de los reos permanece bajo secreto y solo es conocida por Gendarmería de Chile, han trascendido algunos detalles de quiénes son los trasladados.

De manera preliminar, se informó que hay 9 exlíderes de organizaciones criminales transnacionales, catalogados a nivel interno como “de alta peligrosidad”.

A lo anterior, se suma cerca de una treintena de reclusos (31) que cumplen condenas por crimen organizado.





En el marco de la “Operación Cancerbero” del Gobierno, se espera que el penal albergue alrededor de 687 internos.

Los detalles de la cárcel de Talca

En 2025, el entonces presidente Gabriel Boric inauguró el recinto penitenciario y afirmó que “era la cárcel más moderna de Sudamérica”.

La construcción, de más de 63 mil metros cuadrados, cuenta con 14 módulos de reclusión con capacidad para 2320 personas.

Entre las particularidades del centro de reclusión está que permite la segregación de los reos, cuenta con estrictas medidas de vigilancia -más de mil cámaras y 30 detectores de metales- e inhibidores de señal.