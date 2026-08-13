Fin del horario de invierno: revisa la fecha confirmada del cambio de hora en Chile

La modificación horaria dirá adiós al horario de invierno que se encontraba vigente desde abril de este año. Conoce a continuación los detalles.

Septiembre está a la vuelta de la esquina y los días comenzarán a estar cada vez más calidos, lo que significa que el cambio de hora en Chile está pronto a realizar.

En esta ocasión, la segunda vez en el año, los relojes se adelantarán una hora, lo que se verá reflejado en tardes más largas, lo que significa que periodicamente comenzará a anochecer más tarde.

Cuándo se adelantará la hora en Chile

El horario de verano (UTC-3) iniciará la medianoche del día sábado 5 de septiembre.

Eso quiere decir que, cuando el reloj pase de las 23:59, deberá adelantarse 60 minutos, pasando a la 01:00 del domingo 6 de septiembre.





Esta medida dará por terminado el horario de invierno que regía desde abril del 2026.

Cabe destacar que el cambio de horario solo es válido en Chile continental con excepción de la región de Magallanes y la Antártica, en donde mantendrán su horario habitual.

Asimismo, en Chile Insular, también se realizará este cambio de hora el sábado 5 de septiembre, aunque se realizará a las 22:00 horas, momento en que los relojes deberán adelantarse a las 23:00 horas.