“Ella siempre con…”: El inesperado gesto de Gala Caldirola hacia Cote López tras su llegada a Qatar

La empresaria se está quedando en un departamento durante los días en los que instale a su hijo menor, Jesús, quien vivirá junto a su padre, Luis Jiménez, y la modelo española en Qatar.

Esta semana Cote López viajó durante días junto a su hijo, Jesús, de 10 años, para poder llegar a Qatar, donde el menor vivirá junto a su padre, Luis Jiménez, y la pareja de él, Gala Caldirola.

Al respecto, la empresaria sorprendió tras mostrar un trato amable y cercano con Caldirola, quien incluso tuvo un particular gesto al arribar al país.





El inesperado gesto de Gala Caldirola

A través de su cuenta de Instagram, Cote mostró el departamento en donde se está quedando con Jesús de manera temporal, hasta que el pequeño se instale por completo en casa de su padre y Gala.

En esa misma línea, mostró un sorpresivo gesto de Caldirola, quien le dejó un ramo de rosas blancas y una caja de malvaviscos con pistacho.

“Miren la Gala, muy tierna, ella siempre con sus detallitos, miren qué lindo” , señaló Cote, quien ya había dejado en claro que mantienen muy buena relación.

Finalmente, Caldirola se había mostrado emocionada por la llegada de López hace unos días, cuando expuso en Instagram: “¡Buen viaje! ¡Ahora sí que sí!”, a lo que López respondió: “¡Sí, Dios santo! Nos vemos pronto”.

Revisa la publicación de Instagram: