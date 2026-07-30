Aseguran que Gala Caldirola se fue a vivir a Dubái con Luis Jiménez: Mauricio Isla despidió con emotivo mensaje a su hija

“Ha llegado uno de los momentos más tristes de mi vida”, dijo Isla, quien recalcó que “siempre te apoyaré en todo lo que te haga feliz”.

Este miércoles, Galadriel Caldirola sorprendió en redes sociales tras viajar con su hija Luz a Dubái, donde se iría a vivir con Luis “Mago” Jiménez.

El padre de Luz, Mauricio Isla, también publicó un emotivo mensaje de despedida para ella, donde destacó que siempre va a priorizar su felicidad y bienestar.





¿Gala Caldirola se irá a vivir con Luis Jiménez?

Gala publicó unas historias en su cuenta de Instagram donde escribió: “Mi mini mí, mi compañera de vida, hasta la luna queda cerca si vamos juntitas”.

Luego, su amigo Christian Millar le comentó: “Feliz viaje, Gala. Que este nuevo paso en tu vida esté lleno de amor y de nuevos caminos. Siempre lo mejor para ti y Luz”.

La influencer hizo una parada por Francia, dado que era el sueño de su hija, y luego el portal Sin Caretas aseguró que Caldirola se fue a vivir a Dubái con Jiménez.

“Ansiosa por vernos y llenarte de besos”, escribió Gala momentos después, junto a una fotografía con Luis.

Acto seguido, Mauricio Isla publicó: “Ha llegado uno de los momentos más tristes de mi vida, lo único que me queda como padre es pedirle a Dios que te cuide demasiado y que te bendiga en este nuevo camino”.

“Siempre te apoyaré en todo lo que te haga feliz y que nadie te quite tu hermosa sonrisa y felicidad . Tu crecimiento es un viaje lleno de posibilidades; mantén siempre la confianza en ti misma y tu pasión por aprender”, agregó el deportista.

Isla concluyó: “Recuerda que tu papá está para apoyarte en cada etapa de tu vida. Te amo, hija, buen viaje”, mientras que Gala le dio “me gusta” a la publicación.

Actualmente, Luis Jiménez se encuentra en Dubái, donde trabaja como ayudante técnico en el club Al-Wakrah SC de Qatar junto a José Luis “Coto” Sierra.

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