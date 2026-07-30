Enel anuncia cortes de luz en 10 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 10 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este viernes 31 de julio.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Colina, Independencia, Quinta Normal, Estación Central, San Ramón, San Miguel, Macul, Peñalolén, La Reina y Vitacura.





Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este viernes 31 de julio

Colina: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Independencia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Quinta Normal: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Ramón: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Macul: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Reina: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Reina: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.