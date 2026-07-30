La Oreja de Van Gogh regresa a Chile con Amaia Montero: Conoce todos los detalles de la venta de entradas
Revisa a continuación a contar de cuándo estarán disponibles las entradas para ver a La Oreja de Van Gogh el próximo 26 de marzo del 2027.
La banda española La Oreja de Van Gogh regresa a Chile junto a Amaia Montero y su gira “Tantas Cosas por Contar”, una serie de shows por Latinoamérica en celebración de los 30 años del grupo.
El concierto reunirá a los integrantes del grupo con su vocalista original tras 18 años de su salida, en un encuentro especial que se llevará a cabo el viernes 26 de marzo del 2027 en el Movistar Arena.
Cuándo comienza la venta de entradas
La venta de entradas se realizará a través del sistema PuntoTicket, con una preventa exclusiva para clientes del BancoFalabella a contar del 4 de agosto a las 11:00 horas hasta agotar stock (o hasta el 6 de agosto a las 11:00 horas).
En esta primera instancia, los compradores tendrán un 20% de descuento y un máximo de 4 entradas por compra. Para hacer uso de este beneficio, deberás ingresar los 6 primeros dígitos de la tarjeta y pagar con esta misma.
Por su parte, la venta general comenzará el 6 de agosto a las 11:00 y se podrán adquirir un máximo de 6 entradas por persona.
Ubicaciones y valores para La Oreja de Van Gogh
De acuerdo con PuntoTicket, el Movistar Arena contará con 12 ubicaciones alrededor del escenario y los valores rondarán entre los $47 mil y los $295 mil. A continuación te dejamos el detalle:
- Primeras filas: $294.375 con cargo por servicio.
- Con BancoFalabella: $244.375
- Diamante: $264.938 con cargo por servicio.
- Con BancoFalabella: $219.938
- Platinum: $217.838 con cargo por servicio.
- Con BancoFalabella: $180.838
- Platea Zafiro: $194.288 con cargo por servicio.
- Con BancoFalabella: $161.288
- Golden: $158.963 con cargo por servicio.
- Con BancoFalabella: $131.963
- Platea Royal: $111.863 con cargo por servicio.
- Con BancoFalabella: $92.863
- Platea Baja: $94.200 con cargo por servicio.
- Con BancoFalabella: $78.200
- Silver: $82.425 con cargo por servicio.
- Con BancoFalabella: $68.425
- Platea Alta: $64.763 con cargo por servicio.
- Con BancoFalabella: $53.763
- Tribuna: $47.100 con cargo por servicio.
- Con BancoFalabella: $39.100
- Movilidad Reducida: $47.100 con cargo por servicio.
- Con BancoFalabella: $39.100
- Acompañante M.R.: $47.100 con cargo por servicio.
- Con BancoFalabella: $39.100