La Oreja de Van Gogh regresa a Chile con Amaia Montero: Conoce todos los detalles de la venta de entradas

Revisa a continuación a contar de cuándo estarán disponibles las entradas para ver a La Oreja de Van Gogh el próximo 26 de marzo del 2027.

La banda española La Oreja de Van Gogh regresa a Chile junto a Amaia Montero y su gira “Tantas Cosas por Contar”, una serie de shows por Latinoamérica en celebración de los 30 años del grupo.

El concierto reunirá a los integrantes del grupo con su vocalista original tras 18 años de su salida, en un encuentro especial que se llevará a cabo el viernes 26 de marzo del 2027 en el Movistar Arena.

Cuándo comienza la venta de entradas

La venta de entradas se realizará a través del sistema PuntoTicket, con una preventa exclusiva para clientes del BancoFalabella a contar del 4 de agosto a las 11:00 horas hasta agotar stock (o hasta el 6 de agosto a las 11:00 horas).

En esta primera instancia, los compradores tendrán un 20% de descuento y un máximo de 4 entradas por compra. Para hacer uso de este beneficio, deberás ingresar los 6 primeros dígitos de la tarjeta y pagar con esta misma.





Por su parte, la venta general comenzará el 6 de agosto a las 11:00 y se podrán adquirir un máximo de 6 entradas por persona.

Ubicaciones y valores para La Oreja de Van Gogh

De acuerdo con PuntoTicket, el Movistar Arena contará con 12 ubicaciones alrededor del escenario y los valores rondarán entre los $47 mil y los $295 mil. A continuación te dejamos el detalle: