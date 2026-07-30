Posaron haciendo un corazón coreano: Presidente Kast recibe en La Moneda a mandatario de Corea, Lee Jae Myung

Este jueves, el presidente del país asiático dio el puntapié inicial de su visita a Chile con una reunión destinada a profundizar una relación estratégica.

El presidente José Antonio Kast recibió este jueves en el Palacio de La Moneda a su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae Myung.

En la ceremonia también estuvieron presentes el canciller Francisco Pérez Mackenna y las primeras damas, María Pía Adriasola y Kim Hye Kyung.





Kast esperó al mandatario en el acceso a la sede de Gobierno, donde Lee Jae Myung recorrió la alfombra roja para recibir los honores protocolares de la Guardia de Palacio.

Durante la jornada, ambos presidentes sostuvieron una reunión destinada a profundizar la relación estratégica entre Chile y Corea del Sur , con énfasis en libre comercio, inversión, cooperación científica y tecnológica, seguridad, defensa y trabajo conjunto en materias antárticas y oceánicas.

Kast y Lee Jae Myung posaron realizando el tradicional corazón coreano, en lo que fue el inicio de la visita oficial del mandatario del país asiático en el Palacio de La Moneda.

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