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Aguas Andinas anuncia cortes de agua en la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa dio a conocer que las interrupciones se deben a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas.

La compañía indicó que las comunas afectadas serán: Colina, Lo Barnechea, Lo Espejo y El Monte. 

Revisa las zonas afectada por corte de agua en Santiago

  • Colina: Desde las 15:00 horas del jueves 30 de julio hasta las 01:00 del viernes 31.
  • Lo Barnechea: Desde las 15:00 horas del jueves 30 hasta las 01:00 del viernes 31.
  • Lo Espejo: Desde las 15:30 horas hasta las 21:30 del jueves 30 de julio.
  • El Monte: Desde las 15:00 horas hasta las 22:00 del jueves 30 de julio.
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