Aguas Andinas anuncia cortes de agua en la Región Metropolitana para las próximas horas
La empresa dio a conocer que las interrupciones se deben a trabajos programados.
Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.
De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas.
La compañía indicó que las comunas afectadas serán: Colina, Lo Barnechea, Lo Espejo y El Monte.
Revisa las zonas afectada por corte de agua en Santiago
- Colina: Desde las 15:00 horas del jueves 30 de julio hasta las 01:00 del viernes 31.
- Lo Barnechea: Desde las 15:00 horas del jueves 30 hasta las 01:00 del viernes 31.
- Lo Espejo: Desde las 15:30 horas hasta las 21:30 del jueves 30 de julio.
- El Monte: Desde las 15:00 horas hasta las 22:00 del jueves 30 de julio.