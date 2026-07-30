Aguas Andinas anuncia cortes de agua en la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa dio a conocer que las interrupciones se deben a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas.

La compañía indicó que las comunas afectadas serán: Colina, Lo Barnechea, Lo Espejo y El Monte.





Revisa las zonas afectada por corte de agua en Santiago

Colina: Desde las 15:00 horas del jueves 30 de julio hasta las 01:00 del viernes 31.

Lo Barnechea: Desde las 15:00 horas del jueves 30 hasta las 01:00 del viernes 31.

Lo Espejo: Desde las 15:30 horas hasta las 21:30 del jueves 30 de julio.