Tras denunciar “campaña antiargentina”: Milei firmó decreto para expulsar a extranjeros que inciten la violencia contra argentinos

El presidente del país vecino anunció que modificó Ley de Migraciones mediante un decreto, con el que se incorpora nuevas causales de prohibición de ingreso y expulsión del territorio a extranjeros.

El presidente de Argentina, Javier Millei, firmó un decreto que permitirá expulsar extranjeros que emitan mensajes de odio o inciten la violencia en contra de argentinos.

La medida se oficializó a medianoche del miércoles, luego de las críticas internacionales que surgieron hacia el país vecino tras la final del Mundial 2026, intancia en la que el mandatario denunció una “campaña antiargentina”.

La iniciativa modificó la Ley de Migraciones mediante un decreto de necesidad y urgencia publicado el Boletín Oficial.





Según informó la Oficina del Presidente a través de un comunicado, Milei firmó un decreto que incorpora nuevas causales de prohibición de ingreso y expulsión del territorio .

La medida será aplicada a “todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios”.

La modificación a la ley, de acuerdo a lo que señalan, responde a “las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable”.

“Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, finaliza el mensaje del decreto.

El decreto entrará en vigencia a partir del 31 de julio y será revisado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso argentino.

Revisa el decreto del gobierno de Millei