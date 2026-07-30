Graban a pareja teniendo relaciones sexuales en oficinas del MOP en el Biobío

El video muestra a un hombre y una mujer en la dependencia pública, en un registro de 52 segundos que fue grabado desde un edificio contiguo.

Dos personas fueron sorprendidas manteniendo relaciones sexuales en una oficina perteneciente al Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la ciudad de Concepción, en la región del Bíobio.

El registro fue capturado la noche del miércoles desde el edificio del Gobierno Regional del Bíobio (GORE), el cual muestra a un hombre y a una mujer al interior de la dependencia pública.

Con una duración de 52 segundos, el video grabado en el inmueble que está ubicado justo al frente y, a su vez, fue realizado por dos mujeres que iban comentando lo que veían a través de las ventanas.

“Mira cómo salta”, se oye decir a una de las personas con voz femenina, mientras que otra lanzó un “desapareció”, al mismo tiempo que observaban la escena en el lugar, todo esto, de noche y con la luz encendida.





El hecho rápidamente comenzó a circular en redes sociales y se viralizó en plataformas como X e Instagram. En esta última, inclusive, fue difundido por una funcionaria del Gore que compartió una captura en sus historias.

“Todo pasando en el MOP Bío Bío”, escribió en el post que fue eliminado a los pocos minutos. En horas de esta tarde, la propia Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de la Región del Biobío emanó un comunicado tras lo sucedido.

Ministerio anunció investigación administrativa

“Tras tomar conocimiento (…), se han adoptado de manera inmediata las medidas administrativas correspondientes para esclarecer los hechos“, dice la misiva.

Como Ministerio, añadieron, “rechazamos cualquier conducta que se aparte de los estándares de probidad, respeto y correcto funcionamiento que deben regir el actuar de quienes se desempeñan en la administración pública”.

En esa línea, desde la repartición estatal anunciaron una investigación administrativa con el fin de determinar las circunstancias y establecer las eventuales responsabilidades según la normativa vigente.

Finalmente, “reafirmaron” su compromiso con la “probidad, la transparencia y el correcto desempeño de la función pública”, colaborando con las instancias que correspondan para el esclarecimiento de esta situación.