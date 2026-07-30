Educadoras de párvulo entran gratis: “El Chino” anuncia primer evento discotequero tras rescate

El polémico feriante que se mantuvo aislado en el Cajón del Maipo ahora está siendo cada vez más solicitado en redes sociales. Revisa aquí los detalles.

Manuel “El Chino” Orellana se ha vuelto viral en las redes sociales luego de ser rescatado junto a dos amigas en el Cajón del Maipo tras irse de fiesta durante el sistema frontal.

Las marcas han empezado a contactarse con el feriante y ahora dará un paso más allá en su momento de visibilidad pública: hará un evento en una discoteque de la capital.

Qué se sabe del evento de “El Chino” en Bellavista

“El Chino sabe que el mejor carrete es en Liga Urbana”, dice el anuncio que está dando vuelta en Instagram, anunciando el primer show nocturno de Orellana en Bellavista.





Dicho evento se llevará a cabo este sábado 1 de agosto en la discoteque “La Liga Urbana”, en Pío Nono 160, Recoleta.

Sin embargo, el dato más importante de la reunión social es que las educadoras de párvulo tendrá la entrada liberada toda la noche, mientras que el resto de las personas solo podrá entrar gratis hasta las 23:00 horas.