“Estaba eufórico”: Exseremi denunciado por violación entregó su versión y relató presunta pelea por dinero

Según el denunciante, la exautoridad le habría suministrado fármacos y alcohol. Sin embargo, en su versión Barrientos señala que hubo una pelea luego de que le pidiera pidiera dinero de forma insistente y agresiva.

El fin de semana se conoció la renuncia del ahora exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, luego de que fuera detenido por una investigación presunto delito sexual.

En la audiencia de control de detención que se llevó a cabo el martes, la exautoridad fue formalizada por el delito de violación y quedó con las medidas cautelares de prohibición de acercarse al denunciante y arraigo nacional.

La Fiscalía expuso los antecedentes del caso y señaló que “la víctima se trasladó a Punta Arenas en calidad de escort, por la que tiene una relación con el imputado”.





“Hubo consumo de alcohol y de otras sustancias. En este caso clonazepam, clotiazepam, zolpidem, quetiapina, etcétera (…) Producto de esta situación, encontrándose la víctima privada de sentido, es donde se produce esta agresión sexual”, detallaron.

Cabe señalar, que en su testimonio, el denunciante aseguró que Fabián Barrientos le habría suministrado fármacos y alcohol la noche del viernes 24 con el presunto objetivo de agredirlo sexualmente.

El inicio de la relación

De acuerdo a la declaración entregada por Fabián Barrientos ante la Policía de Investigaciones (PDI) a la que tuvo acceso Biobiochile, él y el denunciante se conocieron durante 2023 en el contexto de fiestas “de diversidad sexual” en un local del Barrio Bellavista.

En 2024 iniciaron una relación habitual de cliente-escort que se mantuvo hasta la semana pasada, en la que se habría producido una riña por un supuesto pago de dinero pendiente.

Según indicó, mientras estuvo viviendo en Santiago comenzó a frecuentar locales del Barrio Bellavista y dos meses después de intercambiar número de teléfono, hubo un primer contacto con el denunciante, quien de acuerdo a su versión lo contactó para pedirle ayuda.

“Llegó en mal estado, creo que drogado, le ofrecí una ducha y comida. Cuando despertó me comenzó a contar su historia de vida, me dijo que desde pequeño estaba solo, que había estado en residencias de Sename. Me dijo que era de Punta Arenas, que había peleado con sus padres y su abuela y que estaba solo por la vida“, relató la ex autoridad ante la PDI.

Posteriormente, Barrientos se mudó a Chiloé para asumir el cargo de director del Hospital de Queilen, pero continuó viajando a Santiago, donde se encontró nuevamente con el hombre de iniciales M.L.

“En esos viajes laborales, iba al local nocturno Limón y me encontré a M.L., en un momento me indicó que ofrecía servicios de escort, yo acepté. El acuerdo era que yo le cancelaba un monto de dinero, que no recuerdo en este momento, y nos juntábamos en alguna parte, generalmente compartíamos previo, algún vaso de alcohol y luego teníamos relaciones sexuales (…) Nunca vi a M.L. consumir droga. Sí tomaba alcohol. Respecto de mí, tampoco consumía drogas, pero sí alcohol”, sostuvo.

El origen de la pelea

Según su testimonio, la semana pasada Barrientos aprovechó que tenía la casa sola y le compró un pasaje para el miércoles 22 de julio a M.L. con destino a Punta Arenas.

“Nos fuimos a mi casa, compartimos, bebimos Mistral Ice, el negro, no sabría decir la cantidad. Ambos bebimos. Luego tuvimos relaciones sexuales, todo dentro de los parámetros normales de nuestros acuerdos “, relató.

El problema, según relató, habría comenzado a partir del día siguiente, cuando M.L. le pidió dinero al exseremi y este le entregó la suma de $20 mil pesos. En la noche, el denunciante le habría vuelto a pedir dinero.

“Él me pidió plata, la suma de $200.000 ya que los necesitaba urgente, argumentando que él había viajado a verme, yo le dije que no, me hice el loco. Luego fui a comprar al negocio, compré un pisco sour de 1 litro y 2 pack de Mistral Ice, además de algunas cositas para picar”, agregó.

Tras regresar a su casa, “M.L. estaba eufórico, ya no me conversaba con el mismo tono que hablábamos los días previos. Estaba agresivo, me volvió a pedir plata, yo le respondí que no, le dije ‘cálmate’, tratando de entrar a un diálogo… lo invité a tomarnos algo, él no quiso entrar en razón”.

La noche del viernes 24 y la madrugada del sábado 25 de julio la pelea se intensificó y, Barrientos aseguró que el denunciante lo golpeó en su cara.

“Cuando desperté, el sábado 25 de julio, no recuerdo el horario, pero había luz día, fui al baño, a asearme, M.L. estaba agresivo e insistía con el tema de las platas. Yo le dije que no le iba a entregar ningún monto de dinero, le dije que esto se acababa y que le compraba el pasaje de regreso. Se puso agresivo y me intentó dar un puñete, me golpeó en el rostro, pero yo alcancé a sujetarle la mano”, agregó.

En ese momento, Barrientos decidió salir de su domicilio para pedir ayuda en un negocio cercano y “le dije a mi vecino que necesitaba ayuda, que alguien se había vuelto como loco y me quería robar. Me daba vergüenza explicar quién era (la persona)“.

“Mi vecino me dijo ‘ya tranquilo, yo llamo a Carabineros’ (…) Me fui a la casa, cuando entré me di cuenta que estaba desordenada. Luego llegó Carabineros, me presenté y le dije al personal que me estaban intentando robar“, aseguró.