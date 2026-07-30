Emiten ALERTA para región de Coquimbo por fuertes precipitaciones: Revisa cuánto y dónde lloverá

La alerta estará vigente durante todo el día viernes 31 de julio, donde según la DMC se espera que caigan hasta 35 milímetros de agua en algunos sectores.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por lluvias que afectarán a la región del Coquimbo durante el viernes 31 de julio.

La condición se presentará debido a un nuevo sistema frontal que afectará a gran parte del país, con especial intensidad en la zona norte.

El organismo declaró la alerta ante la probabilidad de que se produzcan “precipitaciones moderadas a fuertes en corto periodo de tiempo”.





La medida estará vigente desde ente la mañana del viernes 31 de julio hasta la tarde del mismo día.

Alerta por lluvias en Coquimbo

Según la DMC las zonas afectadas por las lluvias en Coquimbo serán: Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera.

Montos estimados de precipitaciones en milímetros (mm)