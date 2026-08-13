Por tenencia compartida de gato: Corte de Valdivia resuelve quién cuidará al felino tras separación de sus dueños

La orden de mantener la copropiedad de “Perseo” fue revocada debido a que el juicio fue enfocado en el interés humano y no en el bienestar del animal.

La Corte de Apelaciones de Valdivia revocó recientemente una sentencia que permetiría la tenencia compartida de un gato llamado Perseo, luego de que sus dueños terminaran la relación sentimental que los unía.

Si bien la expareja se había estado turnando para cuidar a su mascota, una negativa de la dueña a seguir este régimen llevó al amo de felino a demandarla.

Qué se sabe del juicio por la custodia de un gato en Valdivia

Durante el año 2025 un hombre llegó hasta el Segundo Juzgado de Letras de Osorno para solicitar la tenencia compartida de Perseo, gato que había vivido con él desde el 2021, no obstante, tras el término de su relación con la dueña legal del animal, la situación cambió.

Si bien los dueños se intercambiaron al felino por un tiempo, en mayo del 2025 la mujer decidió no seguir con esto, por lo que su expareja la demando al respecto y consiguió que se ordenara la copropiedad de Perseo por un mes cada uno.





Pese a esto, la Corte de Apelaciones de Valdivia ahora revocó la sentencia acusando que los animales “son entidades objeto de protección jurídica, y no simples destinatarios de derechos patrimoniales absolutos; por ello no es permitido entender que el eje de la discusión sea cómo se ejerce el dominio sobre ellos, sino cómo o de qué forma se hace efectivo el deber de protección y de resguardo que pesa sobre sus tutores, en razón del bien animal y no del propio”.

Sobre esto último se enfatizó en que la tenencia de Perseo no debe estar centrada en “el interés humano”, sino que en cuál es el mejor lugar y cuidador para él, pese a las pruebas entregadas de que ambos se habían encargado física y económicamente del animal.

“La presente controversia es un instrumento de enfrentamiento, más que de solución de un conflicto, que extrapolan a la mascota y de perjudicial interés para la seguridad de esta última“, se indicó en la sentencia.

Por eso es que el gato se mantenendrá bajo la custodia de su ama, quien tiene inscrito al animal bajo su nombre en el Registro Nacional de Mascotas.