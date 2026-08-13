Por la encerrona que sufrió hace un mes: Adriana Barrientos será operada y preocupó a sus seguidores por estado de salud

La panelista de farándula tenía sesiones de kinesiología, pero no hicieron efecto tras la dislocación de su hombro, durante el enfrentamiento con los delincuentes que la abordaron.

Este jueves, Adriana Barrientos reveló que se someterá repentinamente a una intervención quirúrgica en su hombro.

Esto, a un mes desde la encerrona que sufrió en las afueras de su departamento en Las Condes, cuya lesión en el hombro no pudo sanar, por lo que será operada.





¿Qué pasó con Adriana Barrientos?

A través de su cuenta de Instagram, Adriana se mostró visiblemente afectada y confesó: “En una hora más tengo que salir a la clínica y tengo mucho miedo, me puse mal, lloré”.

En esa misma línea, agregó: “Ayer me dormí como a las 4 de la mañana porque leí cómo era la operación al hombro”.

La panelista de farándula le pidió a la Inteligencia Artificial (IA) que leyera su examen, el cual arrojó que había un trozo de hueso “dando vuelta”, lo que empeoró su estado emocional.

Además, Adriana confesó que “el primer día no puedo dormir sola, tengo que dormir con alguien en mi casa; igual yo vivo sola y ¡Ay! Me colapsé y quiero llorar, tengo pena”.

“Mi hombrito me duele mucho”, confesó Barrientos, quien en los últimos días ya había manifestado en sus redes sociales que el dolor no cesaba a pesar de tener sesiones de kinesiología.

Es importante recordar que durante la encerrona que sufrió hace un mes, Adriana se enfrentó a los delincuentes intentando frustrar el delito y uno de sus hombros se dislocó.

Finalmente, Barrientos comentó que espera que todo salga bien con su operación y que esto pueda reparar el malestar que siente.

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