“No sé por qué estoy viva”: Adriana Barrientos reveló por qué opuso resistencia a portonazo y ofreció millonaria recompensa

“Yo siempre pago y lo saben”, sentenció La Leona, quien ofreció millonaria recompensa para recuperar su reloj marca Rolex.

Este martes, Adriana Barrientos reapareció en redes sociales tras haber sido víctima de un portonazo en las afueras de su domicilio ubicado en el sector oriente de la capital.

Al respecto, la panelista de farándula entregó una potente reflexión y ofreció una millonaria recompensa para recuperar su reloj marca Rolex.





“No sé por qué estoy viva”

“Aquí estoy con algunas lesiones que están empezando a aparecer, a ponerse de colores”, comenzó relatando Adriana en su cuenta de Instagram, donde mostró moretones en la zona de la espalda.

En esa misma línea, agregó: “No sé por qué estoy viva, no lo sé (…) creo que es porque algo debo hacer seguramente en esta tierra”.

“La verdad es que todo lo que hice, lo hice para que el final fuese totalmente distinto, de quitar una pistola y oponer resistencia”, confesó La Leona.

La panelista de farándula sufrió una golpiza donde le dislocaron el hombro y ella ya tenía una lesión previa en esa zona, por lo que mantiene inflamación.

“Estaba preparada para esto: uno, porque fui cadete de la escuela militar; dos, porque no tengo hijos, no tengo familia; creo que eso hace que uno valore menos de repente la vida”, confesó Adriana.

En esa misma línea, aconsejó al público: “Fui al Registro Civil ayer, lloraba desconsoladamente, lloré mucho ayer (…) No pongas resistencia porque si pones resistencia te van a matar”.

Sin embargo, Barrientos confesó que ella sí se opuso porque “si a mí me llega a pasar algo, yo me voy a ir al cielo con mi mascotita”.

Por otro lado, Adriana ofreció $1 millón de pesos para recuperar su reloj marca Rolex Datejust 36 mm en color plata con motivo floral y bisel engastado con diamantes26.000 dólares, lo que al día de hoy supera los $24 millones de pesos chilenos: “Yo siempre pago y lo saben”, concluyó.

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