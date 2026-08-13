“Soluciones que no se fueron cumpliendo”: El sutil emplazamiento del Pdte. Kast tras traslado de reos a Talca

Luego de conversar con vecinos, el mandatario se refirió al traslado de presos a la cárcel de Talca y a la situación denunciada por pobladores de los sectores de Panguilemo y Los Guindos.

Esta mañana, el presidente José Antonio Kast se refirió al traslado de reos desde distintas cárceles del país hacia el Complejo Penitenciario “La Laguna” ubicado en Talca, como parte de las medidas de la operación “Cancerbero”.

El mandatario, quien minutos antes se habría reunido con vecinos de Panguilemo que protestaron por la reubicación de los internos, valoró la acción y también aprovechó de deslizar algunas críticas.

Sobre lo primero, Kast afirmó que el traslado “demuestra que el Estado está recuperando la presencia en todos los lugares”.

Acerca de los reclamos, el mandatario agradeció en primera instancia a los vecinos que “desde años, han visto cómo se va desarrollando la infraestructura penitenciaria y desde años se le vienen prometiendo soluciones que no se fueron cumpliendo“.

Entre los puntos que generan más conflicto en los sectores de Los Guindos y Panguilemo están el abandono de la calle que une la Ruta 5 Sur con el penal -convertida en un basural-, falta de pavimentación y término del diálogo con las autoridades.

Al respecto, Kast sostuvo: “Le señalaba a los vecinos que tenemos que mirar hacia adelante, estaré aquí presente el próximo año, en agosto, para que vayamos viendo los avances de las distintas situaciones que ellos han planteado”.





Aunque sin mencionarlos directamente, el mandatario aludió a sus predecesores al constatar que el complejo penitenciario no se utilizó a su máxima capacidad, teniendo espacio para unas 2 mil personas.

“Aquí hechos más que palabras. El año 2025 se inauguró el recinto penal, pero no se ocupó la capacidad del recinto completo“, comenzó.

Finalmente, el presidente Kast apuntó a que el traslado iniciado en la mañana “va a culminar dentro de la próxima semana con la habilitación completa del recinto penal, con un sistema de segregación de la población penal muy claras”.

En ese sentido, añadió: “Las personas que estén en el régimen de alta o máxima seguridad van a cumplir normas estrictas para que la seguridad de los internos, de los funcionarios y de los vecinos esté garantizada”.

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