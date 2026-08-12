Pdte. Kast promulga ley que permite revisión de mochilas en colegios: “El que nada hace, nada teme”

“¿Y por qué va a tener temor a mostrar lo que trae en la mochila si es como un lugar (escuela) que es como la casa?”, lanzó el mandatario como parte de su argumento para defender la nueva normativa.

El presidente José Antonio Kast participó este miércoles en la promulgación de la ley “Escuelas Protegidas”, destinada a entregar a los establecimientos educaciones nuevas herramientas para prevenir y enfrentar hechos violentos en las aulas.

De acuerdo al gobierno, al legislación busca responder “al aumento de episodios de violencia y problemas de convivencia al interior de los establecimientos educacionales”.

La normativa busca así hacer frente, por ejemplo, al aumento de denuncias por convivencia escolar por maltrato a adultos ante la Superintendencia, cifra que tuvo un alza del 58% entre 2023 y 2025, pasando de 441 a 695 casos. Según datos de Carabineros, en tanto, se registró un promedio de 893 delitos por porte de armas en establecimientos educacionales.





Ley “Escuelas Protegidas” permitirá que establecimientos reglamenten sobre revisión de mochilas

La Ley “Escuelas Protegidas” permitirá que los establecimientos educacionales sumen a sus reglamentos internos “la revisión de mochilas y pertenencias“ , mediante “personal capacitado” y “respetando derechos como la privacidad, la honra, la igualdad y el debido proceso”.

A lo anterior, se suman “mayores facultades a profesores”, una priorización de la “gestión colaborativa de conflictos” e “involucramiento de padres y apoderados en las instancias relacionadas con convivencia, disciplina y violencia escolar”.

Al respecto, el mandatario valoró la ley comparó sus posibles efectos con lo que ocurre en los aeropuertos. “Todos los que vamos en el avión tenemos que estar seguros de que no va nada raro dentro de la mochila. ¿Y alguien alega? ¿Alguien reclama? (…) El que nada hace, nada teme“, sostuvo.

En esa línea, continuó y entregó un mensaje a los jóvenes del recinto Nueva Zelandia, en Independencia: “En la escuela se tiene que convivir en paz, en la escuela tenemos que estar seguros, en la escuela tenemos que aprender y que en la escuela me juego mi futuro”.

“¿Y por qué va a tener temor a mostrar lo que trae en la mochila si es como un lugar que es como la casa?”, emplazó.