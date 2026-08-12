Anuncian prolongados cortes de agua en comunas de Santiago para las próximas horas

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que las interrupciones, que se darán en dos comunas, se deben a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas, donde en un caso será por hasta 15.

Para este miércoles 12 de agosto, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Recoleta y Cerrillos.

Revisa las zonas afectadas por corte de agua en Santiago

Recoleta: Desde las 15:00 horas del miércoles 12 de agosto hasta las 06:00 del jueves 13.