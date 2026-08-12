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Anuncian prolongados cortes de agua en comunas de Santiago para las próximas horas

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que las interrupciones, que se darán en dos comunas, se deben a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas, donde en un caso será por hasta 15. 

Para este miércoles 12 de agosto, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Recoleta y Cerrillos. 

Revisa las zonas afectadas por corte de agua en Santiago

  • Recoleta: Desde las 15:00 horas del miércoles 12 de agosto hasta las 06:00 del jueves 13.
  • Cerrillos: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del miércoles 12 de agosto.

 

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