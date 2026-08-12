“Voy por la próxima”: Lola Melnick responde a Laura Landaeta tras acusar “persecución” por fallo condenatorio

Tras ser declarada culpable de injurias graves contra Lola Melnick, Laura acusó a la jueza suplente de tener una actitud de “desidia y desdén” hacia ella.

Este martes, Lola Melnick respondió con todo a las acusaciones de Laura Landaeta, quien fue declarada culpable de injurias graves hacia la presentadora de televisión.

Tras el juicio condenatorio, donde arriesga una pena de 541 días de presidio y una multa superior a las 20 UTM, Landaeta se fue en contra de la jueza suplente en redes sociales.





¿Qué dijo Laura Landaeta?

Esto, porque en primera instancia el fallo fue a favor de Laura, pero Lola logró anularlo: “Hoy viví en carne propia la soberbia y corrupción asquerosa de este sistema corrupto”, dijo Landaeta.

Asimismo, acusó a la jueza suplente de tener una actitud de “desidia y desdén” hacia ella desde el comienzo del nuevo juicio y cuestionó: “¿Cómo pueden estar persiguiendo así a un periodista?”.

La respuesta de Lola Melnick

Al respecto, en conversación con Zona de Estrellas, Lola respondió a estas declaraciones: “La señora Landaeta trató de cansarme, trató de ganarme por cansancio, pero no lo logró y no lo va a lograr nunca. Si esta vez se revierte (el juicio), yo con seguridad voy por la próxima”.

En esa misma línea, expuso que “Al final del juicio, cuando le hablaron de la pena y del dinero que tendría que ganar, empezó a pinchar diciendo que no tenía dinero para pagar”.

Respecto del fallo, Melnick comentó: “Confieso que ya lloré, ya grité de felicidad, así que estoy muy feliz. La he luchado mucho, he sufrido mucho; ya son 22 años de mentiras y ya son 2 años de lucha, así que finalmente se hizo la justicia”.

Sobre la posibilidad de que Laura apele, aseguró que “está en todo su derecho, absolutamente, en derecho legal”.

“Si ella quiso o no quiso, da lo mismo porque me imputó un delito y así es”, concluyó la presentadora de televisión.