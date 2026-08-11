Al terminar la audiencia, ambas involucradas entregaron declaraciones en sus redes sociales. En el caso de la periodista, acusó una “persecución” en su contra y aseguró que “no voy a bajar los brazos, este sistema está podrido y seguiré denunciando”.

La justicia falló a favor de Lola Melnick en la querella por injurias graves que presentó contra la periodista Laura Landaeta, poniendo un nuevo capítulo a un conflicto que se arrastra desde hace más de dos décadas.

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago declaró culpable a Landaeta por el delito de injurias graves, en el marco de un segundo juicio realizado luego de que anteriormente la comunicadora fuera absuelta.

Si bien durante la tramitación del caso se informó que la periodista arriesgaba una pena de 541 días de presidio y una multa superior a las 20 UTM, la sanción definitiva aún no ha sido determinada.

“La determinación de la pena se va a hacer el lunes cuando se lea la sentencia final”, explicó el abogado de Melnick, Sergio Durán, a Glamorama.





Al terminar la audiencia, ambas involucradas entregaron declaraciones en sus redes sociales. Por un lado, la modelo celebró el resultado junto a su equipo jurídico: “Ganamos! Se hizo la justicia”, señaló en Instagram.

En tanto, Landaeta se descargó a través de un video en X y acusó una supuesta “persecución” en su contra. “Hoy viví en carne propia la soberbia y corrupción asquerosa de este sistema corrupto. No voy a bajar los brazos, este sistema está podrido y seguiré denunciando”, apuntó.

Hoy viví en carne propia lo soberbia y corrupción asquerosa de este sistema corrupto. No voy a bajar los brazos, este sistema está podrido y seguiré denunciando. Por favor ayúdenme a viralizar https://t.co/Yf1tvkNsv0 — Laura Landaeta (@lauralandaeta) August 11, 2026

Tribunal evaluará eventual pena alternativa

De acuerdo con la información entregada por la defensa de la modelo, la magistrada otorgó a Laura Landaeta un plazo de tres días para acreditar si cumple los requisitos necesarios para acceder a una pena sustitutiva.

Según detalló Durán, debido a que la condena sería inferior a tres años, existe la posibilidad de que se aplique una remisión condicional de la pena. “Es una pena que se puede cumplir firmando”, explicó el abogado.

El origen de la disputa entre Lola Melnick y Laura Landaeta

El conflicto se remonta a 2004, cuando Lola Melnick era una de las figuras más populares de Morandé con Compañía.

Ese año, un artículo escrito por Laura Landaeta y publicado por La Nación vinculó a la modelo con acusaciones de ser “escort” y tener un supuesto “pasado oscuro”.

Según ha sostenido Melnick, aquellas afirmaciones nunca fueron acreditadas y terminaron afectando profundamente su imagen pública.

La controversia volvió a instalarse en julio de 2024, cuando Landaeta reiteró esas acusaciones durante participaciones en el programa Que Te Lo Digo y en el podcast Con la ayuda de mis Amikas.