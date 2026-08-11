El beneficio está dirigido a personas de entre 18 y 64 años que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y requieren apoyo para enfrentar sus gastos cotidianos. Conoce todos los detalles del apoyo económico.

La Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) es un beneficio estatal administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS) que entrega un aporte mensual a personas que presentan una condición de invalidez y que no tienen derecho a una pensión en algún régimen previsional.

Actualmente, el monto de este beneficio alcanza los $250.275 mensuales, cifra que se reajusta automáticamente cada año según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Se trata de una ayuda económica destinada a personas de entre 18 y 64 años que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y requieren apoyo para enfrentar sus gastos cotidianos.

¿Quiénes pueden recibir el bono?

Para acceder a este beneficio, los postulantes deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por el IPS.

Las condiciones son las siguientes:

Tener entre 18 y 64 años de edad .

. No tener derecho a una pensión en ningún régimen previsional , ya sea como titular o beneficiario de una pensión de sobrevivencia.

, ya sea como titular o beneficiario de una pensión de sobrevivencia. Pertenecer al 80% más vulnerable de la población , según el puntaje de focalización vigente.

, según el puntaje de focalización vigente. Acreditar al menos cinco años de residencia en Chile durante los últimos seis años anteriores a la fecha de la solicitud.

durante los últimos seis años anteriores a la fecha de la solicitud. Cumplir con el proceso de evaluación de invalidez solicitado por el IPS.

Uno de los cambios relevantes es que ya no es necesario presentar previamente una declaración de invalidez emitida por una comisión médica para iniciar el trámite.

Una vez que el IPS revise los antecedentes del solicitante, será el propio organismo el que solicitará la certificación correspondiente como parte del proceso.





Cómo revisar con tu RUT si puedes acceder al beneficio

Las personas interesadas en conocer si cumplen los requisitos para obtener la PBSI pueden realizar una consulta en línea.

Para ello, deben ingresar al portal del Sistema Integrado de Beneficios Solidarios de ChileAtiende e ingresar su RUT junto a su fecha de nacimiento.

El sistema permitirá verificar si la persona cumple las condiciones necesarias para acceder al beneficio y obtener información sobre el estado de su situación previsional.