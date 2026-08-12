Tras fotografía en la clínica: Reportan que Gissella Gallardo fue operada por complejo cuadro de salud

La panelista de farándula había publicado una fotografía en la clínica el sábado pasado asegurando que tenía mucho dolor.

Este martes, Mauricio Pinilla confirmó que Gissella Gallardo tuvo que ser operada tras atravesar un complejo cuadro de salud por dos hernias cervicales.

Durante su presentación en Fiebre de Canto, el participante estuvo pendiente en todo momento, dada la complejidad de la intervención, y su hija, Agustina, publicó una fotografía.





¿Qué pasó con Gissella Gallardo?

En conversación con Página 7, Mauricio expuso: “Lamentablemente, ella recién está saliendo de una operación en este momento en la clínica”.

En esa misma línea, agregó que se le vio constantemente con su teléfono porque “estaba preocupado porque estaba hablando con mi hija y el doctor a ver cómo salió de la intervención de la cervical”.

“Era muy complicada; estuvo casi tres horas en pabellón y salió todo bien, así que ahora estamos más tranquilos” , aseguró el exfutbolista.

Por su parte, Agustina Pinilla, la hija mayor de ambos, publicó una fotografía del postoperatorio de su madre en redes, donde aparece dándole un beso en la mejilla.

Cabe recordar que el sábado pasado, Gissella se mostró afectada en sus historias de Instagram desde la clínica y en aquel entonces confesó: “Días de mucho dolor”.

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