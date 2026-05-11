“Se dieron sus besos y…”: Gissella Gallardo y José Alfredo Rivas fueron vistos en romántica cita

Aunque la panelista manifestó que solo se estaban conociendo, fueron vistos en una romántica cita en Vitacura que dejó sorprendidos a los presentes.

Este martes, Adriana Barrientos aseguró que Gissella Gallardo sí se encuentra en pareja con José Alfredo Rivas, quienes fueron vistos en una romántica cita en Vitacura.

Aunque la panelista aseguró que solo se estaban conociendo como amigos, una persona los vio a los besos en un restaurante.





Gissella Gallardo y José Alfredo Rivas fueron vistos a los besos

“Este fin de semana se le vio junto al que decía era su amigo, pero parece que cada día son más que amigos”, comenzó diciendo Hugo Valencia en Zona de Estrellas.

En esa misma línea, agregó: “Hoy día estamos en posición de confirmar, con esta foto, el romance de Gissella Gallardo y José Alfredo Rivas”.

El cazanoticias que los vio en el restaurante “Infiltrados”, expuso: “Gissella es una mujer despampanante, guapísima; entonces era muy evidente que uno se iba a dar cuenta de que era ella”.

“La vimos conversar mucho (…) Estuvieron, no sé, 1 hora (…) Obviamente se dieron sus besos y todo, pero super normal, muy sencillo”, detalló la persona.

Respecto de la dinámica de la pareja, comentó: “No era una pareja que se viera así como acaramelada; no daba como que recién se estaban conociendo”.

“Como estaban en un lugar público, no eran tan efusivos, pero estuvieron una hora, su trago, super bien, conversaron, se dieron sus besos y después se fueron”, expuso.

Finalmente, en el programa mostraron una fotografía de ambos cenando en dicho restaurante.

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