“Aprovecha ahora que…”: Exchica Mekano acusó amenazas a través de correo electrónico y anunció acciones legales

Rosemarie Dietz anunció que irá a denunciar los hechos en la Policía de Investigaciones (PDI) y aunque no expuso a la persona, sí dio a entender que sabe de quién se trata.

Este miércoles, Rosemarie Dietz acusó hostigamiento y amenazas, tras exponer un correo electrónico que le fue enviado en sus redes sociales.

La exchica Mekano anunció acciones legales y, aunque dio a entender que sabría quién es la persona que le envió el mensaje, no reveló su identidad.





¿Qué pasó con Rosemarie Dietz?

A través de su cuenta de Instagram, Rosemarie expuso un correo electrónico que le llegó, donde señalan: “Aprovecha ahora, que nunca has tenido ni uno. Deberías ya salir de donde no perteneces”.

En esa misma línea, agregan: “No pases más vergüenza, aunque se sabe que no tienes ni a dónde ir, ni tú ni tu familia, jajajá, y te dieron bastante de comer. Andate, andate luego. Ya no perteneces, ten vergüenza”.

La exchica Mekano dio a entender que sí sabía quién le enviaba el mensaje, aunque no quiso revelar su identidad, pero respondió con todo: “Pantallazo y a la PDI! ¡Más encima no das la cara!”.

“C… y amenazando ¡Tú ubícate! Yo, por lo menos, tengo una hija y la mantenida y picada eres tú” , arremetió Dietz.

Finalmente, minutos después, Rosemarie publicó: “Lo más chistoso es que ella quiere quitar a mi hija de sus propias cosas y casas ¡Que no es una! Jajajá, qué chiste me das. Solo me río. Seguiré viendo la serie hasta donde termina”.

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