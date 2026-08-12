Carabinero fue detenido y desvinculado: Desbaratan banda narco que operaba en tres continentes

Uno de los 10 detenidos es un uniformado que cumplía el rol de seguridad y logística.

Un operativo liderado por la Policía de Investigaciones y Fiscalía, logró desbaratar en la región de Valparaíso una red de narcotráfico transnacional.

Las diligencias realizadas dejó un saldo de 10 detenidos, donde ocho de estos quedaron en prisión preventiva. Además, uno de los involucrados es un carabinero activo que cumplía rol de seguridad y logística.

Esta investigación comenzó en septiembre de 2025, cuando se encontraron 3 kilos de cocaína en Australia y que fueron enviados por vía área. En este periodo, se detectó que la organización criminal recibió en Chile envíos de sustancia ilícita desde Países Bajos, Inglaterra y Estados Unidos.

Además, se indicó que la banda preparaba un gran envío de droga hacia Oceanía, el cual saldría desde el puerto de San Antonio. De esta forma, la Brigada Antinarcóticos de Valparaíso se logró incautar 400 kilos de clorhidrato de cocaína, cuyo valor podría llegar a $78 mil millones de pesos chilenos.





Comunicado de Carabineros por funcionario involucrado

La institución policial informó que el funcionario detenido fue desvinculado tras ser detenido y acusado de delitos relacionados con la ley 20.000.

“La Institución señala que el actuar de este funcionario no representa los valores ni principios de los miles de hombres y mujeres que diariamente trabajan por el bienestar y seguridad de la ciudadanía, y reitera que no tolerará conductas que vulneren la ley ni la confianza pública”, se indicó.