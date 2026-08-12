“Fue de mutuo acuerdo”: Paula Henríquez revela las razones del quiebre sentimental con Mauricio Pinilla

Mientras cada uno tiene proyectos laborales que harían incompatible una relación amorosa, la modelo internacional confesó: “De que lo amo, lo amo; lo adoro como la vaca al toro”.

Este martes Paula Henríquez y Mauricio Pinilla causaron revuelo, luego de que este último confirmara durante la bienvenida a Fiebre de Canto, que su relación terminó.

“La Diana siempre me hace lo mismo, porque me preguntó hace un tiempo si estaba en pareja y ahora… estoy soltero”, reveló Pinilla.





¿Por qué Paula Henríquez y Mauricio Pinilla terminaron?

Horas más tarde, Paula Henríquez se refirió al quiebre de su relación en Zona de Estrellas y le confesó a Adriana Barrientos los motivos de este.

“Una discusión que una vez tuvimos fue como de mutuo acuerdo; recuerda que él estaba viviendo conmigo y la segunda vez fue como: ‘Mi amor, creo que esto tiene que terminar en buenos términos’ y nada, él agarró sus cositas y se fue a su casa” , sinceró Paula.

En esa misma línea, dejó en claro que “obvio que siempre vamos a ser amigos; siempre lo primordial y lo primero y lo básico ha sido ser amigos, si nos adoramos”.

“Yo lo único que quiero es que le vaya bien (…) Ahora, de que lo amo, lo amo, lo adoro como la vaca al toro”, aseguró Henríquez.

Además, la modelo expuso que cada uno tiene proyectos laborales actualmente que dificultan una relación, puesto que ella necesita viajar constantemente.

“Estar con una persona acá en Chile a mí me resta porque yo tengo que trabajar, aprovechar todas mis oportunidades, el modelaje que se viene fuerte, buena, la noche del Fashion Week, miles de cosas, y yo soy mucho más racional en ese sentido que emocional”, indicó.

Finalmente, Paula hizo hincapié en que siempre iba a desear lo mejor a su prójimo y concluyó: “La salud, el trabajo, para él son primordiales”.