“¿Es trans tu polola?”: La polémica transmisión que hizo Mauricio Pinilla para aclarar rumores de infidelidad con Joa Cabañas

En el extenso video, Paula negó haber tenido un affaire con Jorge Valdivia y confirmó un romance con Mario Velasco hace 10 años.

Este miércoles, Mauricio Pinilla y Paula Henríquez, su nueva pareja, realizaron una polémica transmisión en vivo en redes sociales.

En ella entregaron detalles de su romance, pero también ironizaron acerca de Joa Cabañas, lo que generó comentarios divididos entre los internautas.





La polémica transmisión de Mauricio Pinilla y su nueva pareja

“Cambiaste carne por charqui”, escribió uno de los internautas, a lo que Mauricio Pinilla contestó: “Pero ¿cuál era la carne? Yo no he cambiado nada, yo me separé hace mucho tiempo”.

Por su parte, Paula contestó: “El charqui bueno, ganó todos los premios; el charqui, no sé dónde más meterlos (los premios y coronas de certámenes de belleza)”.

Otro seguidor comentó: “Ojalá no te utilicen esta vez tus hijas para que vuelvas con la mamá” y Pinilla solo contestó: “Mira, buen punto”.

“Miren, lo más importante ahora es la paz, a mí nada que me digan de él me va a impresionar”, arremetió Henríquez, quien además agregó: “Estamos felices y tranquilos”.

Respecto de Joa Cabañas, un seguidor se refirió en términos despectivos hacia la mujer, insinuando que a Mauricio le gustaba ella y el exfutbolista contestó afirmativamente.

“¿Es trans tu polola?”, dijo una persona, a lo que Pinilla ironizó: “Ojalá”, y luego utilizó una palabra que se usa para confirmar que alguien ha tenido intimidad con otros individuos del mismo sexo.

Por otro lado, Mauricio leyó un mensaje que decía: “Me encanta la Pau, es un amor” y comentó: “Es una delicia (…) ella es muy simpática, tiene un humor muy parecido al mío y nos reímos todo el día”.

“¡Nunca he sido la amante!”, aclaró Paula, mientras que el exfutbolista complementó entre risas: “Aparte que ella tampoco me exige que le sea fiel”.

Paula expuso que hace 10 años mantuvo una relación con Mario Velasco: “Tengo una muy bonita relación con su hija y todo, le deseo lo mejor” y negó haber tenido un romance con Jorge Valdivia.

Sin embargo, la pareja recibió duras críticas por la forma en que comentaban durante la transmisión. En un momento, Pinilla lanzó los dardos contra Kel Calderón.

Un usuario comentó que Paula se parecía a ella y el exfutbolista contestó: “Sí, pero tú tienes como 20 kilos menos, po’, amor”.

Finalmente, la pareja confirmó que están viviendo juntos y Paula reveló que Mauricio volverá a hacerse un tatuaje este miércoles, el cual también tiene relación con ella.

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