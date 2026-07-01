“Qué rico”: Filtran fotografía y chats de Mauricio Pinilla con presunta examante de Fabricio Vasconcellos y acusan infidelidad

El exfutbolista bloqueó a Joa Cabañas, mientras que Paula Henríquez, su actual pareja, asegura que hace dos semanas no estaban juntos, por lo que no hubo infidelidad.

Este miércoles, se filtró una fotografía y coquetos mensajes de Mauricio Pinilla a Joa Cabañas, la presunta examante de Fabricio Vasconcellos.

La situación generó un gran revuelo en redes sociales y terminó con el exfutbolista bloqueando a Cabañas, mientras que Paula Henríquez, su actual pareja, negó que hubiese infidelidad.





¿Mauricio Pinilla fue infiel a Paula Henríquez con Joa Cabañas?

En la fotografía que fue publicada por Copuchas TV en su cuenta de Instagram, aparece Joa sentada en un sillón junto a Mauricio, quien tiene un perrito en sus piernas: “Aseguran que estaban a los besos”, señalaron.

Al respecto, Cabañas inicialmente expuso al mismo medio: “¿Quién te envió esto? (…) Te pido de todo corazón que bajes la foto, estoy pasando un buen momento y quiero tranquilidad (…) no tengo ganas de hacer show”.

Sin embargo, la modelo publicó su chat de Instagram con Mauricio, donde él le habla el 18 de junio pasado a las 00:59 horas: “¿Estás en Santiago?”, le pregunta en una fotografía donde Joa aparece con lencería promocionando su página de contenido para adultos.

Luego se activan los mensajes temporales y Pinilla escribe: “Bu, jajaja, pero esta pega c… me tiene loco”.

Joa tapó uno de los mensajes que ella escribe, y Mauricio contesta: “Qué rico”, mientras que Cabañas señaló: “Eres muy chanta”.

Ante la exposición del chat, Pinilla responde: “Te pasaste” y la modelo informa: “Me bloqueó, jajajá”.

“Me habló hace unos días, es un chanta”, dijo Joa, mientras que Paula Henríquez fue consultada por el mismo medio sobre una presunta infidelidad y ella contestó: “Yo no estaba con él ahí, pues”.

Finalmente, Paula expuso que conoce a Mauricio hace seis años, pero se reencontraron hace poco tiempo y ya están viviendo juntos.

Revisa las publicaciones de Instagram: