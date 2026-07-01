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“Qué rico”: Filtran fotografía y chats de Mauricio Pinilla con presunta examante de Fabricio Vasconcellos y acusan infidelidad

El exfutbolista bloqueó a Joa Cabañas, mientras que Paula Henríquez, su actual pareja, asegura que hace dos semanas no estaban juntos, por lo que no hubo infidelidad.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Este miércoles, se filtró una fotografía y coquetos mensajes de Mauricio Pinilla a Joa Cabañas, la presunta examante de Fabricio Vasconcellos.

La situación generó un gran revuelo en redes sociales y terminó con el exfutbolista bloqueando a Cabañas, mientras que Paula Henríquez, su actual pareja, negó que hubiese infidelidad.

¿Mauricio Pinilla fue infiel a Paula Henríquez con Joa Cabañas?

En la fotografía que fue publicada por Copuchas TV en su cuenta de Instagram, aparece Joa sentada en un sillón junto a Mauricio, quien tiene un perrito en sus piernas: “Aseguran que estaban a los besos”, señalaron.

Al respecto, Cabañas inicialmente expuso al mismo medio: “¿Quién te envió esto? (…) Te pido de todo corazón que bajes la foto, estoy pasando un buen momento y quiero tranquilidad (…) no tengo ganas de hacer show”.

Sin embargo, la modelo publicó su chat de Instagram con Mauricio, donde él le habla el 18 de junio pasado a las 00:59 horas: “¿Estás en Santiago?”, le pregunta en una fotografía donde Joa aparece con lencería promocionando su página de contenido para adultos.

Luego se activan los mensajes temporales y Pinilla escribe: “Bu, jajaja, pero esta pega c… me tiene loco”.

Joa tapó uno de los mensajes que ella escribe, y Mauricio contesta: “Qué rico”, mientras que Cabañas señaló: “Eres muy chanta”.

Ante la exposición del chat, Pinilla responde: “Te pasaste” y la modelo informa: “Me bloqueó, jajajá”.

“Me habló hace unos días, es un chanta”, dijo Joa, mientras que Paula Henríquez fue consultada por el mismo medio sobre una presunta infidelidad y ella contestó: “Yo no estaba con él ahí, pues”.

Finalmente, Paula expuso que conoce a Mauricio hace seis años, pero se reencontraron hace poco tiempo y ya están viviendo juntos.

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