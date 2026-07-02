“Sé muchas cosas de ti”: Joa Cabañas acusa a pareja de Mauricio Pinilla de acoso virtual y lanza dura advertencia
“Ridícula, pobre, karma”, fueron algunos de los mensajes que Joa recibió, pero que vienen de otro usuario, no desde la cuenta de Paula.
Este jueves, Joa Cabañas acusó a Paula Henríquez, pareja actual de Mauricio Pinilla, de haber enviado a sus amigos a hostigarla en redes sociales.
La situación se destapa después de que se filtrara una fotografía de Joa junto al exfutbolista, sumado a una serie de coquetos mensajes enviados por él hace dos semanas; sin embargo, Paula negó una infidelidad.
La dura acusación de Joa Cabañas contra Paula Henríquez
Este jueves, a través de su cuenta de Instagram, Joa expuso a un usuario que le envió diversos mensajes, los cuales decían: “Ridícula, pobre, karma” y luego lanza un insulto.
Al respecto, Cabañas comentó: “Paula, deja de mandar a tus amigos a escribirme hate, mira que sé muchas cosas de ti”.
“No es mi culpa que no clasifiques en los concursos y te dediques a juntarte con viejos (…) y no te vuelvas a referir a mí”, advirtió la influencer.
Esto, a raíz de un rumor que surgió en las últimas horas donde se vio a Paula con un hombre en un reconocido hotel, pero la misma Henríquez aclaró a Copuchas TV: “Voy a ver a mi amigo Juan Pablo Nader, siempre”.
Así, Paula negó tajantemente la situación y dio por cerrada la polémica.