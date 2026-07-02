Subsidio a la Calefacción entrega $100.000: Quiénes acceden al beneficio

El Subsidio a la Calefacción es una transferencia monetaria directa, destinada a atender los hogares que tengan domicilio en la Región de Aysén.

Son potencialmente beneficiarios o beneficiarias quienes pertenezcan al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.

Este subsidio entrega $100.000 , cuyo pago se realiza mediante transferencia bancaria a la Cuenta RUT de las y los beneficiados. Para quienes no tengan Cuenta RUT se puede acceder al pago presencial en sucursales Banco Estado y pago rural.

La selección de los hogares beneficiarios se efectúa en orden de prelación, priorizando a la población más vulnerable y sujeto a la disponibilidad presupuestaria.





¿Cuándo es el pago del Subsidio de Calefacción?

Desde el 23 de marzo está disponible el pago del Subsidio a la Calefacción 2026, correspondiente a la primera corte de beneficiarios en el año.

Revisa haciendo clic en la siguiente imagen si eres beneficiario.