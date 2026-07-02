“Soy la mala influencia y…”: Nano Calderón confirma romance con Meily Flandorffer con inéditos registros

El empresario confirmó que el cumpleaños de la modelo colombiana se hizo en la mansión que él arrienda y posó frente a las cámaras junto a Meily.

Este jueves, Nano Calderón confirmó su romance con la modelo colombiana Meily Flandorffer y expuso inéditos registros.

Los videos compartidos datan del pasado 19 de junio, cuando el hijo de Raquel Argandoña llegó hasta la ciudad de Guatapé en Colombia con un grupo de amigos.

Nano Calderón confirma romance con Meily Flandorffer

Ahí arrendó una mansión y transmitió en vivo el lujoso cumpleaños que preparó para Meily, que incluyó chefs privados, un show exclusivo del artista Dzay y una serie de productos de marcas de lujo.

En esa oportunidad, Nano se grabó pasándole un celular a Meily y le dice: “Tome, mi amor” y ahora reveló inéditos registros de esa noche.

En una serie de videos compartidos en las historias de su cuenta de Instagram, Calderón mostró la decoración del cumpleaños y parte del show de Dzay, enfocando directamente a Meily.

Acto seguido, mientras muestra lo que los chefs habían cocinado, enfoca el espejo y aparece junto a la modelo, a quien abraza por la cintura mientras sus amigos miran.

Asimismo, también se muestra acariciando a la perrita de Meily, de raza pomerania, y luego aparecen los tres en una habitación privada, mientras ella abre una serie de carteras de lujo como regalo.

Finalmente, cabe destacar que Meily también reposteó las historias de Nano.

Revisa las publicaciones de Instagram: