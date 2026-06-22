“Tome, mi amor”: Nano Calderón transmitió en vivo cumpleaños de su nueva pareja y causó la furia de Rebeca Naranjo

El empresario llegó hasta Guatapé, Colombia, con carteras de lujo, joyas de regalo e incluso una presentación privada de un cantante para celebrar el cumpleaños de Meily Flandorffer.

La semana pasada, Nano Calderón transmitió en vivo por su cuenta de Instagram y terminó confirmando que se encontraba en Guatapé, Colombia, para el cumpleaños de su presunta pareja, Meily Flandorffer.

Fue durante la madrugada del viernes que el empresario mostró la presentación privada del cantante colombiano Dzay, en la mansión donde se hospedó junto a sus amigos.





“Tome, mi amor”

Aunque solo enfocó al artista, se veía la mano de una mujer en la pierna de Nano y luego, Dzay pidió que grabaran una canción en específico del show, momento en donde Calderón pidió que le pasaran un teléfono.

“Tome, mi amor”, dijo el hijo de Raquel Argandoña. Minutos más tarde, Nano grabó a sus amigos y, cuando intentó volver a enfocar la presentación, se ve brevemente el perfil de Meily a su lado.

Al día siguiente, Flandorffer publicó registros de su cumpleaños, donde aparece con las mismas uñas y joyas en las manos, confirmando que era ella quien tocaba la pierna de Nano.

La influencer también grabó sus regalos, una serie de carteras de lujo con su nombre grabado, pero también mostró dos joyas cuya marca pertenece a una joyería chilena.

“Y ahora estás en Colombia celebrándole el cumpleaños a una… dicho por ti mismo, a mí todo eso me da lo mismo ¡Solo quiero que se haga justicia!”, señaló Rebeca Naranjo, expareja de Calderón momentos después.

La empresaria compartió en sus cuentas de Instagram un testimonio de una persona que acusa a alguien de haber tratado mal a una amiga suya en una discoteque por negarse a darle un beso, pero no confirma que sea Nano.

“Solitas están llegando, ni porque le des LV o cadenas de oro, patético”, comentó Naranjo en esa publicación.

Finalmente, Rebeca volvió a acusar que terceras personas habían logrado cerrar la cuenta de Instagram de su tienda, un fenómeno que también ha ocurrido con su cuenta principal y la de respaldo: “Me lo bajaron, ya me llega a dar risa la cuestión”.

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