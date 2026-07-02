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Anuncian cortes de luz en 5 comunas de Santiago para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó quecomunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este viernes 3 de julio. 

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Renca, Cerro Navia, Maipú, La Cisterna y Ñuñoa. 

Revisa las comunas afectadas por corte de luz este viernes 3 de julio

  • Renca: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.
  • Cerro Navia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Maipú: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.
  • Maipú: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
  • Maipú: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
  • Maipú: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
  • La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.
  • Ñuñoa: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

 

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