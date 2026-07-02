Anuncian cortes de luz en 5 comunas de Santiago para las próximas horas
La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 5 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este viernes 3 de julio.
Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Renca, Cerro Navia, Maipú, La Cisterna y Ñuñoa.
Revisa las comunas afectadas por corte de luz este viernes 3 de julio
- Renca: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.
- Cerro Navia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Maipú: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.
- Maipú: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
- Maipú: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
- Maipú: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
- La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.
- Ñuñoa: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.