Cierran estación de Metro de Santiago por disturbios en el exterior

Pese a que sus accesos se encontraron cerrados, la estación aún operó como combinación.

Metro de Santiago informó la interrupción del funcionamiento habitual de una de sus estaciones durante la tarde este jueves.

Se trató de la estación Baquedano, cuyos accesos se encontraron cerrados.

La empresa comunicó que la decisión se tomó debido a disturbios generados en el exterior de sus dependencias.

De este modo, Baquedano solo estuvo operando como combinación entre la Línea 1 y la Línea 5.

Sin embargo, el servicio ya fue reestablecido.