¿Estás cesante? Estas son las 7 plataformas que debes conocer para encontrar trabajo en Chile

En mayo se alcanzó el nivel más alto de desempleo desde 2021. Por ello, CHV Noticias seleccionó algunos portales con distintas ofertas laborales.

Este martes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación nacional llegó al 9,4% entre marzo y mayo de 2026. El nivel más alto de desempleo desde junio de 2021.



Conseguir trabajo a través de internet es una de las opciones más utilizadas en nuestro país en la actualidad.

Si estás cesante en estos momentos o deseas buscar otra oportunidad laboral, a continuación te mostramos siete plataformas que te serán de ayuda.

Cinco plataformas para buscar trabajo si estás cesante

Estos son algunos de los portales de empleos más relevantes en Chile. En ellos, podrás encontrar distintas ofertas laborales.

1. Laborum Chile

Esta plataforma te permite crear un perfil, compartir tu currículum, postular a trabajos y recibir recomendaciones. Es de una de las más utilizadas para cargos profesionales, técnicos y administrativos.

2. Computrabajo Chile

En su sitio web, Computrabajo cuenta con una amplia oferta laboral en distintos rubros como retail, logística, producción, atención al cliente y servicios. Además, permite conocer el estado de las postulaciones.

3. LinkedIn

LinkedIn no solo es la principal red social profesional, también es clave para la búsqueda de empleo. En ella podrás postular directamente, conectar con reclutadores y acceder a ofertas exclusivas.





4. Trabajando.com

Este portal cuenta con una fuerte presencia en empresas, universidades e instituciones de educación superior. Hay ofertas de trabajo para profesionales, técnicos y recién titulados. Incluso, para prácticas profesionales.

5. Indeed Chile

Indeed es una plataforma que reúne ofertas publicadas en distintos sitios, por lo que te permite filtrar por ubicación, sueldo, modalidad de trabajo y tipo de contrato.

Dos plataformas para buscar trabajo en el sector público

Si encontrar trabajo en el sector público es lo que deseas, estos dos portales son claves para conseguirlo.

1. Bolsa Nacional de Empleo (BNE)

Es la plataforma oficial del Estado para la intermediación laboral y reúne ofertas tanto del sector público como del privado. Gratuita, te permite postular, crear un currículum digital y acceder a capacitaciones del Sence.

2. Empleos Públicos

En su sito web se publican puestos de trabajo en ministerios, servicios públicos, municipalidades, hospitales y otros organismos estatales. En él también informan los requisitos, las etapas y los resultados.