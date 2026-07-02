Programas Programación Señal en vivo
/

Se registró corte en Alameda por grupo de manifestantes: Estos fueron los desvíos de tránsito

Vehículos particulares y buses del transporte público se vieron afectados durante la tarde de este jueves.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Transporte informó un corte parcial en el eje Alameda, con múltiples desvíos de tránsito, producto a un grupo de personas reunidas en el sector de la Plaza Baquedano.

Los desvíos afectaron a la calzada sur de la Alameda, hacia al oriente por Diagonal Paraguay.

Los vehículos particular que circulaban por Vicuña Mackenna al norte, debieron dirigirse por Francisco Bilbao.

Por otro lado, los buses de Red Movilidad al oriente transitaron por Av. Manuel Rodríguez y al norte por Rancagua.

 

Seguir en Seguir en