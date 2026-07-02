Se registró corte en Alameda por grupo de manifestantes: Estos fueron los desvíos de tránsito

Vehículos particulares y buses del transporte público se vieron afectados durante la tarde de este jueves.

Transporte informó un corte parcial en el eje Alameda, con múltiples desvíos de tránsito, producto a un grupo de personas reunidas en el sector de la Plaza Baquedano.

ATENCIÓN (18:58) a desvíos en el eje Alameda debido a grupo de personas reunidas en Plaza Baquedano:

➡️Alameda al oriente por Diagonal Paraguay

➡️V. Mackenna al norte por Francisco Bilbao al poniente servicios @Red_Movilidad y por Rancagua (autos) pic.twitter.com/VxHRz0l0uL — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 2, 2026

Los desvíos afectaron a la calzada sur de la Alameda, hacia al oriente por Diagonal Paraguay.

Los vehículos particular que circulaban por Vicuña Mackenna al norte, debieron dirigirse por Francisco Bilbao.

Por otro lado, los buses de Red Movilidad al oriente transitaron por Av. Manuel Rodríguez y al norte por Rancagua.