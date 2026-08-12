Este dinero será entregado a través del Instituto de Previsión Social (IPS) y donde los beneficiarios son más de 6 mil personas.

El pasado viernes 7 de agosto y hasta el 28 del mismo mes se realizará el pago de las compensaciones a un grupo de menores pertenecientes al Programa Control Niño Sano.

Esto se da en el marco del acuerdo judicial alcanzado el año pasado por el Sernac y asociaciones de consumidores Conadecus, Odecu y Fojucc con Farmacias Ahumada, tras la demanda colectiva presentada por la colusión en el alza del precio de medicamentos.

Se trata de alrededor de 6.602 receptores del beneficio, correspondiente a 7.833 menores pertenecientes a familias vulnerables que reciben mensualmente el bono por Control Niño Sano, quienes obtendrán un monto de $45.030 por cada menor.





Este dinero será entregado a través del Instituto de Previsión Social (IPS), junto con otros bonos o beneficios que otorga el programa Chile Seguridades y Oportunidades mediante la incorporación de un nuevo haber por el concepto de la compensación.

Este pago se enmarca en un acuerdo conciliatorio alcanzado por el Sernac y asociaciones de consumidores con Farmacias Ahumada en agosto del año 2025, tras una demanda colectiva iniciada tras la colusión en el precio de un listado de 200 medicamentos ocurrida entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.

Este acuerdo judicial, compensa ados grupos de consumidores: Interés difuso e interés colectivo. El primero beneficia a menores de menos de 6 años que pertenecen al grupo Control Niño Sano, mientras que el otro consideró a un universo de 17.652 personas, quienes, según los registros de Farmacias Ahumada, fueron directamente afectados por la colusión.

¿Por qué se decidió por estos dos grupos de beneficiarios?

Se decidieron estos dos grupos de beneficiarios por el tiempo transcurrido desde la colusión, más de 18 años, pero buscando determinar de la manera más fiel posible aquellas personas que habrían sido afectadas por la colusión.

En el caso del denominado de interés colectivo, se incluyó al universo de afectados directamente por el alza de precios, ha sido proporcionada por FASA al Sernac, en base a los registros históricos disponibles a esta fecha.

Respecto del segundo grupo, denominado de interés difuso, la decisión de las partes de beneficiar a quienes reciben el bono por Control Niño Sano responde a que se trata de familias vulnerables con menores de 6 años bajo su cuidado y que demuestren estar al día con el control de salud del infante, fomentando incentivar una actitud responsable.

Requisitos beneficiarios Control Niño Sano para recibir $45 mil