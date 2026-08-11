Mauricio Pinilla reveló inesperado quiebre en el lanzamiento de Fiebre de Canto

El exfutbolista respondió a una directa pregunta de Diana Bolocco durante el lanzamiento del nuevo estelar de Chilevisión. Hace poco más de un mes, había hecho pública su relación con la modelo Paula Henríquez.

Mauricio Pinilla sorprendió al confirmar que nuevamente se encuentra soltero, poniendo fin a la relación que mantenía con la modelo Paula Henríquez y que se había hecho pública hace poco más de un mes.

La revelación ocurrió durante el lanzamiento de Fiebre de Canto, la nueva apuesta de Chilevisión que debutará este domingo y donde el exfutbolista participará como concursante.

Diana Bolocco le preguntó por su situación sentimental

En la actividad, Pinilla habló sobre los desafíos que enfrenta al sumarse al programa. Fue entonces cuando Diana Bolocco aprovechó la conversación para llevarla a un terreno más personal.

“¿Y en la vida, estás solo también?”, le preguntó directamente la animadora.

La consulta tomó por sorpresa a Pinilla, quien terminó confirmando que su relación había llegado a su fin. “La Diana siempre me hace lo mismo, porque me preguntó hace un tiempo si estaba en pareja y ahora… estoy soltero” , respondió entre risas.





Ante la revelación, Bolocco quiso profundizar un poco más y le consultó si estaba abierto a encontrar una nueva relación. “¿Estás soltero? ¿En busca del amor?”, preguntó.

“Uno nunca sabe”, respondió el exseleccionado nacional.

Pinilla recibe apoyo de su expareja

Aunque Mauricio Pinilla confirmó el término de la relación, todo indica que la separación ocurrió en buenos términos.

De hecho, Paula Henríquez reaccionó recientemente a una publicación de Chilevisión relacionada con la participación del exfutbolista en Fiebre de Canto.

“Con todo, Mau”, escribió la modelo en los comentarios, dejando en evidencia su apoyo en esta nueva etapa televisiva.

La noticia del quiebre llega apenas semanas después de que se conociera públicamente el romance entre ambos, una relación que despertó gran interés mediático debido a la vida sentimental del exdelantero de la selección chilena.