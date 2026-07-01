Revelaron todos los detalles: Daniela Aránguiz acusó a actual pareja de Mauricio Pinilla de ser la amante de Jorge Valdivia

Mientras que Paula negó los hechos, Adriana Barrientos aseguró que la modelo vivió una mala experiencia con Jorge Valdivia.

Este miércoles reviralizaron un registro que data del 7 de julio de 2023, donde Daniela Aránguiz acusa a Paula Henríquez, actual pareja de Mauricio Pinilla, de haber sido amante de Jorge Valdivia.

Al respecto, Adriana Barrientos contó detalles inéditos, donde aseguró que la situación no pasó de los besos y expuso que Paula habría vivido una mala noche junto a Jorge.





¿Qué pasó entre Jorge Valdivia y Paula Henríquez?

En el último capítulo de Zona de Estrellas mostraron el extracto del capítulo en cuestión, donde Aránguiz hablaba de Maite Orsini y Jorge Valdivia.

“Yo conozco 5 (amantes) y una de ellas es una amiga tuya, una modelo”, le dice Daniela a Adriana Barrientos.

En esa misma línea, Aránguiz detalla: “Andaba con la Cata Acuña, Paula Henríquez, la niña del reality, una niña que se llamaba Cony, no sé cuánto, Guadalupe Fernández, que es una abogada que tiene 50 años, otra niña de Viña del Mar que se llama Catalina, también más la niña del reality y la Maite”.

Tras escuchar el extracto, Adriana reveló: “No puedo hablar de una relación porque la Paula me dijo siempre que con él no tuvo una relación”.

“Pincharon un día, algo de una noche que no pasó a más de una discoteque de compartir en el centro de eventos de una discoteque”, aseguró Barrientos.

La panelista aclaró: “Pudo haber sido un piquito, una cosa así, pero no da la calificación de amante”.

“La Paula tenía en ese minuto la peor imagen de Jorge Valdivia después de esa noche, porque lo que ella me contaba es que el Mago se había portado de una manera super rota y ordinaria con ella“, expuso.

Paula y Jorge se habrían dirigido a un after y “los modales que tenía el Mago Valdivia con ella no eran los de un caballero”.

En esa oportunidad habrían viajado junto a Arturo Vidal y “era un auto que iba lleno de chiquillas”, aseguró Adriana.

Además, la panelista comentó: “La Paula se ofendió tanto, fueron tan fuertes los palabrazos que había dentro de ese auto, que ella decidió que pararan el auto y se bajó de madrugada, se tomó un Uber y se fue para la casa”.

Finalmente, Paula hizo una transmisión en vivo en Instagram este miércoles junto a Mauricio Pinilla, donde comentó que se enteró de las declaraciones de Aránguiz en el 2023 mientras ella trabajaba en Estados Unidos porque su mamá se lo contó, dando a entender que no era cierta la infidelidad.