Escándalo en Municipalidad de Curicó: Informáticos filtran material íntimo de funcionarios

Todo se originó cuando el equipo de informática realizaba la mantención periódica de los teléfonos celulares institucionales dispuestos para las jefaturas y ciertos funcionarios.

Un gran escándalo se dio a conocer en la Municipalidad de Curicó, donde la entidad realiza una investigación sumaria que afecta a todos los funcionarios que se desempeñan en el área de informática.

Según lo informado por VLN Radio, la grave situación se debe a la extracción, robo y posterior material íntimo perteneciente a trabajadores y directivos que llegaron con la nueva administración del alcalde George Bordachar.

Todo se originó durante los procesos de rutina técnica, cuando el equipo de informática realizaba la mantención periódica de los teléfonos celulares institucionales dispuestos para las jefaturas y ciertos funcionarios.

En ese momento, uno o más informáticos habrían extraído fotografías y videos de carácter íntimo sexual para luego comenzar a compartir el material a través de redes internas y grupos de WhatsApp.

El citado medio agregó que algunos de los funcionarios involucrados en la extracción y difusión del material se encuentran con licencia médica y separados temporalmente de sus funciones mientras avanza la indagatoria.





Comunicado de Municipalidad de Curicó

A través de un escrito publicado en redes sociales, la Municipalidad de Curicó indicó que desde el momento que tomaron conocimiento de los hechos adoptaron medidas para resguardar a las personas afectadas.

“Los hechos fueron puesto en conocimiento del Ministerio Público, a fin que dicha institución investiga la eventual existencia de responsabilidades de carácter penal”, se informó.

La municipalidad también señaló que estos hechos son incompatibles con los deberes de probidad, respeto y responsabilidad que deben regir el ejercicio de la función pública.