Agenda Criteria: Aprobación del pdte. Kast sube a 35% pero aumenta percepción de retroceso

La encuesta reflejó un alza en la percepción de retroceso durante este Gobierno, la que pasó de 31% en marzo a 47% en agosto.

Este domingo se conoció una nueva edición de la encuesta Criteria, que mostró un alza de un punto en la aprobación del presidente José Antonio Kast, situándose en un 35%. En tanto, la desaprobación bajó tres puntos y alcanzó el 53%.

Sobre el manejo de la situación de “emergencia” planteada por el Gobierno desde la campaña y luego ya en su instalación en La Moneda, 42% considera incorrecto el camino que se está siguiendo (-7 puntos), 35% lo evalúa como correcto y 23% no lo tiene claro.





Percepción del rumbo del país

Los datos entregados esta jornada mostraron además un alza en la percepción de retroceso durante este Gobierno: pasó de 31% en marzo a 47% en agosto.

Esta percepción se incrementó el doble en comparación al mismo período medido durante el Gobierno de Gabriel Boric, donde pasó de 45% en marzo de 2022 a 53% en agosto de ese mismo año.

En el mismo período, quienes consideran que el país avanza disminuyen de 28% a 20%, mientras quienes creen que se mantiene igual bajan de 41% a 33%.