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Agenda Criteria: Aprobación del pdte. Kast sube a 35% pero aumenta percepción de retroceso

La encuesta reflejó un alza en la percepción de retroceso durante este Gobierno, la que pasó de 31% en marzo a 47% en agosto.

Valentina González Meneses
Por Valentina González Meneses

Subeditora Digital

Este domingo se conoció una nueva edición de la encuesta Criteria, que mostró un alza de un punto en la aprobación del presidente José Antonio Kast, situándose en un 35%. En tanto, la desaprobación bajó tres puntos y alcanzó el 53%.

Sobre el manejo de la situación de “emergencia” planteada por el Gobierno desde la campaña y luego ya en su instalación en La Moneda, 42% considera incorrecto el camino que se está siguiendo (-7 puntos), 35% lo evalúa como correcto y 23% no lo tiene claro.

Percepción del rumbo del país

Los datos entregados esta jornada mostraron además un alza en la percepción de retroceso durante este Gobierno: pasó de 31% en marzo a 47% en agosto.

Esta percepción se incrementó el doble en comparación al mismo período medido durante el Gobierno de Gabriel Boric, donde pasó de 45% en marzo de 2022 a 53% en agosto de ese mismo año.

En el mismo período, quienes consideran que el país avanza disminuyen de 28% a 20%, mientras quienes creen que se mantiene igual bajan de 41% a 33%.

 

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