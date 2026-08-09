“El dolor más grande de mi vida”: Joyce Castiblanco reveló que fue operada en medio de conflicto familiar
“Hoy todo lo vivido me hace comenzar desde otra mirada, nunca más en silencio, nunca más callando”, detalló Joyce.
Este domingo, Joyce Castiblanco se sinceró con sus seguidores y reveló que fue dada de alta la semana pasada tras sufrir una pérdida gestacional.
La empresaria ya había comentado en sus redes que se encontraba viviendo un complejo momento, en paralelo al conflicto familiar con Óscar Garcés, su cuñado.
¿Qué dijo Joyce Castiblanco?
El pasado 25 de julio, Joyce informó sobre esta pérdida gestacional a través de su canal de difusión y tres días después comentó: “Ya pasaron dos semanas (…) Han sido días tan estresantes”.
En esa misma línea, agregó: “Hoy le decía a mi amiga que esperar ha sido una tortura, yo ya he pasado dos veces anteriores por esto”.
Castiblanco expuso que se trató de un aborto retenido, por lo que los médicos recomendaron medicación en primera instancia.
“Solo quiero que este proceso pase rápido. Me apagué otra vez”, escribió.
El 31 de julio, un día después que Óscar Garcés arremetiera contra su hermano, Joyce escribió: “A las 02:30 am empecé a sangrar y Paulo me trajo de urgencia, estoy hospitalizada”.
Según relató Castiblanco, su esposo estuvo junto a ella en todo el proceso, puesto que los doctores le suministraron tres dosis de medicamentos que no hicieron efecto.
“El alivio físico que siento lo agradezco infinitamente, hace tiempo no sentía tanto dolor, aun cuando recibí una atención maravillosa y un trato que me emociona contar”, dijo Joyce, quien agradeció el acompañamiento respetuoso del personal médico.
Este domingo, detalló: “Cumplo una semana desde mi alta, donde viví nuevamente el dolor más grande de mi vida”.
“Muchas veces miro desde afuera y digo: 7 embarazos, 3 pérdidas. Sí, esa es mi historia. Hoy todo lo vivido me hace comenzar desde otra mirada, nunca más en silencio, nunca más callando y cuidando mi familia más que nunca”, cerró.