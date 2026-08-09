“Tantas cosas han pasado…”: Nicolás Gutiérrez conmemoró cumpleaños de su hijo fallecido con emotivo mensaje

Vicente murió en 2018 a los tres días de nacido tras presentar problemas en sus riñones, los que fueron detectados durante la gestación.

Este sábado, el periodista Nicolás Gutiérrez conmemoró el cumpleaños número 8 de su hijo, Vicente, con un emotivo mensaje en redes sociales.

El pequeño murió en 2018 a los tres días de haber nacido, luego de que durante la gestación se detectaran problemas en sus riñones.





El emotivo mensaje de Nicolás Gutiérrez

A través de su cuenta de Instagram, Gutiérrez publicó una fotografía donde aparece tomando la mano de su hijo.

En esa misma línea, agregó: “8 años. Nuevamente el 8… 8 del 8 del 2018. Tu fecha, Vicente. El día que llegaste a este mundo a cambiarlo todo”.

“Tantas cosas han pasado desde ese día . Independiente de todas ellas, no ha habido día en que dejes de estar aquí, en mi cabeza y sobre todo en mi corazón”, confesó Nicolás.

El periodista también precisó: “Ahí estarás siempre. Feliz cumpleaños, mi niño lindo”.

En 2021, Gutiérrez habló sobre este episodio de su vida en La Divina Comida, donde aseguró que “al momento de nacer le corté el cordón, lo tuve en brazos y venía moradito, como ahogado”.

El pequeño fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde fue monitoreado constantemente; sin embargo, murió al tercer día.

“Fue duro, no se lo doy a nadie. De ahí para adelante es todo difícil, cuesta rearmarse”, concluyó Nicolás en dicha oportunidad.

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