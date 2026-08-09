“Es inaceptable”: Diputado Videla denuncia ataques con arma blanca contra lobos marinos en Antofagasta

El parlamentario solicitó una reunión con el Gobierno para exigir medidas de protección a los lobos marinos.

Este sábado, el diputado por la región de Antofagasta, Sebastián Videla, denunció a través de sus redes sociales una serie de ataques a grupos de lobos marinos.

Los hechos se habrían registrado en la costa, hasta donde llegó el parlamentario, quien además aseguró que ha recibido múltiples denuncias.

A través de su cuenta de Instagram, el diputado Videla expuso: “Hace ya varios días hemos recibido denuncias de ataques con arma blanca contra lobos marinos en Antofagasta”.

En esa misma línea, agregó: “Esto es inaceptable (…) Los lobos marinos pertenecen a nuestras costas, a nuestro ecosistema, incluso antes que nosotros”.

El parlamentario hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar los hechos y añadió: “Necesitamos soluciones con respeto, manejo responsable y bienestar animal”.





Gobierno evalúa autorizar caza selectiva de lobos marinos

La situación se da luego de que el subsecretario de Pesca y Agricultura, Osvaldo Urrutia, anunciara que se encuentra considerando la opción de levantar la veda para autorizar una caza selectiva del lobo marino común.

Esto, tras la demanda de los pescadores artesanales, quienes argumentan que dicho animal afecta a la extracción de merluza.

Al respecto, el diputado Videla solicitó una reunión con el Gobierno para exigir medidas de protección a esta especie animal.

Finalmente, concluyó: “No aceptaremos que la solución sea matarlos, como se ha anunciado. Ninguna medida de protección puede partir por quitarles la vida”.

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