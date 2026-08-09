09/ 08/ 2026 08:54

Hombre murió tras perder el control de su vehículo en Puerto Montt

Durante la madrugada de este domingo se registró un accidente vehicular en la avenida Presidente Ibáñez y avenida Salvador Allende en Puerto Montt. Un hombre murió tras perder el control de su vehículo, lo que generó que impactara contra un muro de contención y estuviese a punto de caer en un paso bajo nivel. La víctima quedó atrapada y, pese a las maniobras de reanimación, murió en el lugar. La SIAT de Carabineros está realizando las diligencias correspondientes para investigar las causas del accidente.