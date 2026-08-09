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Hombre murió tras perder el control de su vehículo en Puerto Montt

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Durante la madrugada de este domingo se registró un accidente vehicular en la avenida Presidente Ibáñez y avenida Salvador Allende en Puerto Montt. Un hombre murió tras perder el control de su vehículo, lo que generó que impactara contra un muro de contención y estuviese a punto de caer en un paso bajo nivel. La víctima quedó atrapada y, pese a las maniobras de reanimación, murió en el lugar. La SIAT de Carabineros está realizando las diligencias correspondientes para investigar las causas del accidente.

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