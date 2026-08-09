¡Mamma mia! Titi García-Huidobro y Patricio Sotomayor exploraron los sabores italianos en La Divina Comida

Titi García-Huidobro y Patricio Sotomayor llegaron a La Divina Comida: Desafío Duplas para poner a prueba sus habilidades culinarias con una propuesta inspirada en la gastronomía italiana. Revisa el detalle de sus preparaciones a continuación.

Entrada: ‘O sole mio

Bruschetta con tomates asados

Ingredientes:

2 panes ciabatta

Aceite de oliva

2 dientes de ajo

4 hojas de albahaca

220 gramos de tomate cherry

400 gramos de queso mozzarella

Sal

Pimienta

Preparación:

1.- Cortamos los tomates en mitad, llevamos a una fuente apta para horno. Agregamos oliva, sal y pimienta a gusto. Llevamos al horno por unos 10 a 15 minutos a 180º.

2.- En un pocillo mezclamos 6 cucharadas de aceite de oliva con el ajo picado y las hojas de albahaca picadas.

3.- Cortamos el pan en láminas y llevamos al horno por unos minutos solo hasta que esté levemente dorado.

4.- Montamos las láminas de pan en un plato, agregamos un poco de oliva, un poco de queso mozzarella en cada lámina de pan, sobre el queso un poco de los tomates asados. Y encima agregamos la mezcla de oliva con ajo y albahaca.

Plato de fondo: Nel blu di pinto di blu

Pasta orzo con crema y quesos

Ingredientes:

1 cebolla

400 gramos de pasta orzo

2 dientes de ajo

300 ml de prosecco

1 cucharadita de tomillo

1 cucharadita de ají de color

120 gramos de alcachofas en conserva

600 ml de caldo de pollo

200 ml de crema

100 gramos de queso azul

100 gramos de pistacho

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Preparación:

1.- En un sartén tipo wok, a fuego medio alto, agregamos un poco de aceite de oliva junto con la cebolla picada en cubos y el ajo picado. Revolvemos y doramos bien.

2.- Una vez la cebolla comienza a cambiar de color, agregamos un poco de prosecco, sal y pimienta a gusto. Agregamos también el tomillo y el ají color.

3.- Agregamos la pasta, bajamos el fuego a fuego medio y agregamos el líquido de las alcachofas en conserva, junto con el caldo de pollo en tandas. Agregar caldo solo hasta que la pasta esté cocida. Revolvemos constantemente.

4.- Agregamos las alcachofas cortadas en trozos, revolvemos. Agregamos la crema y revolvemos.

5.- Cortamos el queso azul en trozos, la mitad de los pistachos picados; agregamos caldo en la medida en que sea necesario.

Para emplatar, podemos decorar con alcachofas cortadas, pistachos y un poco de queso parmesano.

Postre: Bella ciao

Panna cotta

Ingredientes:

500 ml de crema

100 ml de leche

10 gramos de gelatina sin sabor en polvo

80 gramos de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación:

1.- Calentamos la leche en el microondas y agregamos la gelatina diluida en un poco de agua. Integramos bien.

2.- Llevamos la crema a una olla a fuego bajo, revolviendo constantemente. Cuando ya esté caliente, agregamos la leche, la vainilla y el azúcar. Apagamos y revolvemos bien, integrando todo.

3.- Llevamos la mezcla a enfriar en pocillos individuales; una vez tibio, llevamos a refrigerar por al menos 4 a 6 horas.

Para emplatar, podemos decorar con salsa de frutillas y galletas.