Sabores asiáticos: Revisa el novedoso menú de Amaya Forch y Leo Caprile en La Divina Comida

La actriz y cantante y el histórico animador de televisión se reencontraron en La Divina Comida: Desafío Duplas para demostrar sus dotes culinarios con una propuesta inspirada en los sabores de la gastronomía asiática. Conoce el detalle de sus preparaciones para el estelar de Chilevisión aquí.

Entrada: Sakatóo Tariki

Huevo de codorniz en masa frita

Ingredientes:

200 gramos de atún

200 gramos de salmón

1 cebollín

20 gramos de ciboulette

2 cucharadas de semillas de sésamo

1 cucharada de aceite de sésamo

2 cucharadas de salsa de soya

4 huevos de codorniz

4 hojas de papel de arroz

Preparación:

1.- Cortamos el salmón y el atún en cubos medianos. Llevamos a un bowl. Reservamos.

2.- Picamos el cebollín y el ciboulette, lo incorporamos a la mezcla de atún y salmón. Revolvemos .

3.- Agregamos aceite de sésamo y semillas de sésamo y la salsa de soya. Revolvemos e integramos todos los ingredientes.

4.- Precalentamos un sartén con una capa muy delgada de aceite a fuego medio alto.

5.- Sobre cada hoja de papel de arroz, agregamos un huevo de codorniz en el centro. Con mucho cuidado de no mover el huevo, llevamos cada lámina de papel de arroz al sartén hasta que cambie su forma y textura. Queda como una flor o un pocillo plano crocante.

Para emplatar, usamos la masa de arroz frita como base y sobre el huevo que está en el centro agregamos una porción de la mezcla del punto 3.

Podemos decorar y acompañar con rebanadas de nabo encurtido y wakame.

Plato de fondo: Ramen Imperial

Ingredientes:

Huevos

4 huevos

1 taza de agua

½ taza de salsa de soya

1 cucharada de jengibre rallado

½ taza de vinagre de arroz

2 dientes de ajo

Cerdo

600 gramos de lomo de cerdo

2 dientes de ajo

1 cucharadita de jengibre

¼ taza de vino blanco

4 cucharadas de salsa de soya

Caldo

1 cebollín

500 ml de agua

30 ml de salsa de soya

1 cucharada de jengibre rallado

1 cucharada de azúcar rubia

Sal

Pimienta

400 gramos de fideos para ramen

4 hojas de alga nori

2 cebollines

4 cucharadas de choclo cocido

Preparación:

Huevos

1.- El día anterior. Para los huevos, llevamos a hervir en agua fría y, una vez comience a hervir, solo debemos dejar por 5 minutos exactos. Retiramos a una fuente con agua fría para cortar la cocción.

2.- En un bowl mezclamos el agua con la salsa de soya, el vinagre de arroz, el ajo picado y el jengibre rallado. Revolvemos bien.

3.- Pelamos los huevos y llevamos a macerar en la preparación del punto anterior por al menos 12 horas, tapado en el refrigerador.

Cerdo

1.- También el día anterior, preparamos en un bowl el macerado con jengibre y ajo rallado, azúcar. Agregamos el vino blanco, la salsa de soya. Revolvemos bien e incorporamos el cerdo. Llevamos a macerar por al menos 12 horas, tapado en el refrigerador.

2.- Una vez transcurrido el tiempo, retiramos el cerdo, reservamos el líquido y secamos bien con papel absorbente, retirando todo el exceso de líquido.

3.- Llevamos a sellar a un sartén a fuego alto por todas sus caras. Luego llevamos el cerdo ya sellado a una fuente apta para horno junto con el líquido del macerado al horno por 40 a 50 minutos a 190º o hasta que esté completamente cocido y dorado por fuera.

4.- Una vez listo, retiramos y dejamos enfriar en su propio líquido.

5.- Una vez frío, idealmente pasando por el refrigerador, cortamos lo más delgado posible. Reservamos.

Caldo

1.- En una olla a fuego medio llevamos a hervir todos los ingredientes por unos 10 a 15 minutos. Retiramos y pasamos el caldo por un colador.

Para emplatar usamos 3 a 5 láminas máximo de cerdo por plato, caldo, fideos, 1 huevo cortado por la mitad, un poco de cebollín picado, alga nori y choclo.

Los fideos los preparamos como pasta tradicional: agua hervida 4 a 6 minutos o según instrucciones.

Poste: A-Matcha-Sú

Tiramisú de té matcha

Ingredientes:

1 cucharada de té matcha en polvo

200 ml de crema

200 gramos de chocolate blanco

1 cucharadita de esencia de vainilla

200 gramos de mascarpone

100 gramos de galletas de champaña

1 cucharada de perlas de tapioca

1 cucharadita de té matcha

Preparación:

1.- Preparamos el té matcha según las instrucciones de concentración indicadas en el envase. Aproximadamente 1 cucharadita por 200 ml de agua a 80 ºC; revolvemos bien. Reservamos

2.- Con la ayuda de una batidora montamos la crema, que debe estar refrigerada por al menos 12 horas previas.

3.- Agregamos la vainilla y el queso mascarpone. Revolvemos hasta disolver e integrar completamente el queso.

4.- En una olla a fuego medio llevamos a hervir una cucharadita de té matcha en 400 ml de agua. Una vez comience a hervir, agregamos las perlas de tapioca. Revolvemos durante 10 minutos, apagamos y tapamos.

5.- Llevamos a derretir el chocolate blanco a baño maría, revolvemos. Una vez listo, agregamos el chocolate a la mezcla del punto 3, revolvemos e integramos bien. Incorporamos el chocolate poco a poco para no cambiar la temperatura de la mezcla.

6.- Pasamos cada una de las galletas de champaña por la mezcla de té matcha del punto 1 y ordenamos en un pocillo una capa base.

7.- Sobre las galletas agregamos una capa de la mezcla de chocolate con mascarpone del punto 5.

8.- Sobre la mezcla agregamos una cucharada de la mezcla de tapioca del punto 4.

9.- Repetimos con una capa de galletas remojadas en té matcha, encima la mezcla de mascarpone y finalizamos espolvoreando un poco de té matcha en polvo.

Llevamos al refrigerador por mínimo 4 horas.