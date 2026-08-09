Temblor hoy 9 de agosto en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este domingo por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este domingo 9 de agosto se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, domingo 9 de agosto en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 3.5

3.5 Hora: 06:55 horas.

06:55 horas. Epicentro: 82 km al sureste de Socaire, región de Antofagasta.

82 km al sureste de Socaire, región de Antofagasta. Profundidad: 210 km.

Magnitud: 3.1

3.1 Hora: 04:46 horas.

04:46 horas. Epicentro: 15 km al suroeste de Cobquecura, región de Ñuble.

15 km al suroeste de Cobquecura, región de Ñuble. Profundidad: 22 km.

Magnitud: 3.3

3.3 Hora: 02:38 horas.

02:38 horas. Epicentro: 49 km al oeste de Mina Collahuasi, región de Antofagasta.

49 km al oeste de Mina Collahuasi, región de Antofagasta. Profundidad: 109 km.

Magnitud: 3.0

3.0 Hora: 01:18 horas.

01:18 horas. Epicentro: 59 km al oeste de Cuya, Arica.

59 km al oeste de Cuya, Arica. Profundidad: 19 km.